Son Dakika Haberleri: Hindistan'da sel 11 can aldı
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Hindistan'da sel 11 can aldı

2 saat önce

Hindistan'ın Pune şehrinde meydana gelen sel sebebiyle duvar çökmesi meydana geldi.

Hindistan'ın Pune şehrinde meydana gelen sel sebebiyle duvar çökmesi meydana geldi. Duvarın altında kalan 11 kişi hayatını kaybetti. Şehirde yoğun yağışlar sebebiyle eğitime ara verildi.

Çarşamba günü başlayan yağışlar, Hindistan'da hayatı olumsuz etkiledi. Sel nedeniyle çöken duvarın altında kalan 11 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, selden dolayı bulundukları bölgelerde mahsur kalan 500'den fazla kişinin güvenli yerlere kaydırıldığını söyledi. Şehirde, Çarşamba günü devam eden yoğun yağışların ardından bugün eğitime ara verildi.

Yetkililer, selden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Hindistan'da sel 11 can aldı

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:59 Kaynak: DHA
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