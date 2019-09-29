Hindistan'da sel: 4 günde 74 kişi öldü
1 saat önce
Hindistan'da etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selde 74 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:49 Kaynak: DHA
'da etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selde 74 kişi hayatını kaybetti. 18 takımdan oluşan kurtarma ekipleri, Bihar
eyaletine sevk edildi.
Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selde, 4 günde 74 kişi hayatını kaybetti. Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde, sel sebebiyle çok sayıda okul tatil edilirken, hastaneleri su bastı, toplu taşıma araçları da seferlerini iptal etti.
18 takımdan oluşan kurtarma ekipleri, Bihar eyaletindeki çeşitli noktalara sevk edilirken; tahliyelerin sürdüğü açıklandı.
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