Son Dakika Haberleri: Hindistan'da sel 4 günde 74 kişi öldü
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Hindistan'da sel 4 günde 74 kişi öldü

1 saat önce

Hindistan'da etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selde 74 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da sel 4 günde 74 kişi öldü, System.String[]
Hindistan'da etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selde 74 kişi hayatını kaybetti. 18 takımdan oluşan kurtarma ekipleri, Bihar eyaletine sevk edildi.
Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selde, 4 günde 74 kişi hayatını kaybetti. Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde, sel sebebiyle çok sayıda okul tatil edilirken, hastaneleri su bastı, toplu taşıma araçları da seferlerini iptal etti.
18 takımdan oluşan kurtarma ekipleri, Bihar eyaletindeki çeşitli noktalara sevk edilirken; tahliyelerin sürdüğü açıklandı.


Hindistan, Bihar, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:08 Kaynak: DHA
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