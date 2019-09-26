Son Dakika Haberleri: Hindistan'da sel felaketi: 11 ölü
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Hindistan'da sel felaketi: 11 ölü

44 dakika önce

Hindistan'da meydana gelen sel felaketinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 500 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Hindistan'da sel felaketi: 11 ölü, System.String[]

Hindistan'da meydana gelen sel felaketinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 500 kişinin tahliye edildiği belirtildi.


Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde duvar çökmesi ve boğulma sonucunda 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 500 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği ifade edildi.


Maharaştra eyaleti Başbakanı Devendra Fadnavis yaptığı açıklamada, selden etkilenen ailelere her türlü yardımı sağlamak için devletin afet yönetimi birimlerine talimat verdiğini belirterek ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.


Arama kurtarma ekiplerinin selden etkilenen Pune ve Baramati bölgelerine sevk edildiği, Pune bölgesinde okullar tatil edildi. - YENİ DELHİ

Maharaştra, Hindistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:28 Kaynak: İHA
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