Hindistan'ın Telangana eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 9'u Haydarabad kentinde toplam 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bandlaguda bölgesinde sel suları nedeniyle bir binanın duvarının çökmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Şiddetli sel nedeniyle 2 evin yıkıldığı, 24 saat boyunca devam eden aralıksız yağışlar nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği kaydedildi.

Son Dakika › 3. Sayfa › 13 kişinin öldüğü felakette sel sularında böyle sürüklendi - Son Dakika

Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim