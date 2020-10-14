13 kişinin öldüğü felakette sel sularında böyle sürüklendi - Son Dakika

13 kişinin öldüğü felakette sel sularında böyle sürüklendi
14.10.2020 10:06
Hindistan'ın Telangana eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan'ın Telangana eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan'ın Telangana eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 9'u Haydarabad kentinde toplam 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bandlaguda bölgesinde sel suları nedeniyle bir binanın duvarının çökmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Şiddetli sel nedeniyle 2 evin yıkıldığı, 24 saat boyunca devam eden aralıksız yağışlar nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği kaydedildi.
(Abid Mazhar/İHA)
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