Hindistan'da sel felaketi: 13 ölü - Son Dakika

Hindistan'ın Telangana eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 9'u Haydarabad kentinde toplam 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bandlaguda bölgesinde sel suları nedeniyle bir binanın duvarının çökmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Şiddetli sel nedeniyle 2 evin yıkıldığı, 24 saat boyunca devam eden aralıksız yağışlar nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği kaydedildi. - YENİ DELHİ

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