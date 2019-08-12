Hindistan'da sel felaketi: En az 147 ölü, yüz binlerce tahliye
39 dakika önce
Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı en az 147'ye yükselirken ülkede dünya mirası alanlarının bir kısmı sular altında kaldı.
Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı en az 147'ye yükselirken ülkede dünya mirası alanlarının bir kısmı sular altında kaldı.
Hindistan'ın Karnataka, Kerala ve Maharaştra eyaletlerinde şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 147'ye yükseldi. Kurtarma ekipleri hummalı çalışmalara devam ederken yüz binlerce insan selin yıktığı bölgelerden yardım çadırlarına aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 08:40
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