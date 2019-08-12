Son Dakika Haberleri: Hindistan'da sel felaketi: En az 147 ölü, yüz binlerce tahliye
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Hindistan'da sel felaketi: En az 147 ölü, yüz binlerce tahliye

39 dakika önce

Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı en az 147'ye yükselirken ülkede dünya mirası alanlarının bir kısmı sular altında kaldı.

Hindistan'da sel felaketi: En az 147 ölü, yüz binlerce tahliye, System.String[]
Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı en az 147'ye yükselirken ülkede dünya mirası alanlarının bir kısmı sular altında kaldı.

Hindistan'ın Karnataka, Kerala ve Maharaştra eyaletlerinde şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 147'ye yükseldi. Kurtarma ekipleri hummalı çalışmalara devam ederken yüz binlerce insan selin yıktığı bölgelerden yardım çadırlarına aktarıldı.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 08:40 
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