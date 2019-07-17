Hindistan'da sel sonrası ölü sayısı 50'ye yükseldi
8 dakika önce
Hindistan'da yoğun yağışlar sonucu meydana gelen selde ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi.
Hindistan Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:49 Kaynak: DHA
'da yoğun yağışlar sonucu meydana gelen selde ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi.
Hafta başından beri etkili olan yoğun yağışlar Hindistan'da hayatın durmasına sebep olurken, can kaybı sayısı 50'yi buldu. Yetkililer, yağışlardan 4,5 milyon insanın etkilendiğini bildirdi. Meteoroloji yoğun yağışların önümüzdeki 2-3 gün daha devam edeceğini duyurdu.
Görüntü Dökümü
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-Yoğun yağışların sonucu oluşan selin görüntüleri
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