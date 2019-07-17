Son Dakika Haberleri: Hindistan'da sel sonrası ölü sayısı 50'ye yükseldi
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Hindistan'da sel sonrası ölü sayısı 50'ye yükseldi

8 dakika önce

Hindistan'da yoğun yağışlar sonucu meydana gelen selde ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Hindistan'da sel sonrası ölü sayısı 50'ye yükseldi, System.String[]
Hindistan'da yoğun yağışlar sonucu meydana gelen selde ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Hafta başından beri etkili olan yoğun yağışlar Hindistan'da hayatın durmasına sebep olurken, can kaybı sayısı 50'yi buldu. Yetkililer, yağışlardan 4,5 milyon insanın etkilendiğini bildirdi. Meteoroloji yoğun yağışların önümüzdeki 2-3 gün daha devam edeceğini duyurdu.

Görüntü Dökümü
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-Yoğun yağışların sonucu oluşan selin görüntüleri


Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:49 Kaynak: DHA
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