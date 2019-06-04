Son Dakika Haberleri: Hindistan'da sel ve fırtına
Son Dakika Güncel Haber

Hindistan'da sel ve fırtına

1 saat önce

Hindistan'ın Tripura eyaletinde etkili olan sel ve fırtınada bin 700'den fazla kişi evsiz kaldı, 9 kişi yaralandı.

Hindistan'da sel ve fırtına, System.String[]
Hindistan'ın Tripura eyaletinde etkili olan sel ve fırtınada bin 700'den fazla kişi evsiz kaldı, 9 kişi yaralandı.
Hindustan Times'ın, Eyalet Acil Operasyon Merkezi verilerine dayandırdığı haberine göre, 1 ile 3 Haziran tarihleri arasında etkili olan fırtına ve sel nedeniyle Batı Tripura, Sepahhijala, Gomati ve Güney bölgelerinde 283 ev ağır, 866 ev kısmen hasar gördü, 66 ev ise kullanılamaz hale geldi, Batı Tripura ve Sepahijala bölgelerinde 9 kişi yaralandı.
Bölgeden tahliye edilen bin 746 kişi 12 yardım kampına yerleştirildi.
Eyalet Başbakanı Biplab Kumar Deb'in, ilgili birimlere kurtarma operasyonlarını başlatma ve mümkün olan tüm ihtiyati tedbirleri almaları talimatını verdiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:20 Kaynak: AA
Hindistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hindistan'da "İnek eti yiyorsunuz" diyerek oruç açan Müslümanlara saldırdılar THY, bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak Bayram tatilinde acı bilanço: 36 ölü, 275 yaralı Kılıçdaroğlu YSK'yi eleştirdi: Ekrem Bey'in rakibi artık Binali Bey değil

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 20:23:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da sel ve fırtına
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]