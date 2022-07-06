Hindistan'da sel ve toprak kayması: 1 ölü, 6 kayıp - Son Dakika
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Hindistan'da sel ve toprak kayması: 1 ölü, 6 kayıp

06.07.2022 11:21
Hindistan'da sel ve toprak kayması: 1 ölü, 6 kayıp

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Hindistan'ın kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaletinde ani bastıran sağanak yağış sel felaketine yol açtı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, sel sularına kapılan bir kişinin hayatını kaybettiği en az 6 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi. Selden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Kullu'da gece boyunca süren yağışlar sonucu evlerin sular altında kaldığı ve bir çok evde hasar meydana geldiği belirtildi. Bölgeyi merkeze bağlayan Parbati Nehri üzerindeki köprünün de yıkıldığı bildirildi.

Malana bölgesinde ise 10 araç sel sularında mahsur kaldı. Eyaletin güneyindeki Sirmaur bölgesinde ise toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu yol kenarında park halinde bulunan araçlarda hasar meydana geldi.

Yolların kapanması nedeniyle sel bölgelerine ulaşım sağlanamaması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında aksaklıklar yaşandığı öğrenildi. Himachal Pradesh eyalet yönetimi halka, taşkın riski nedeniyle nehir ve akarsu çevrelerine yaklaşmamaları çağrısı yaptı. - YENİ DELHİ

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Kaynak: İHA

Tragger, India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da sel ve toprak kayması: 1 ölü, 6 kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da sel ve toprak kayması: 1 ölü, 6 kayıp - Son Dakika
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