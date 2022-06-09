Hindistan'da sel ve toprak kayması: 4 ölüHindistan'da sel sularına dayanamayan ahşap köprü yıkıldı

- Hindistan'da sel ve toprak kayması: 4 ölü

Hindistan'da sel sularına dayanamayan ahşap köprü yıkıldı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Megalaya eyaletinde etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymasında 4 kişi hayatını kaybederken, sel sularına dayanamayan bir ahşap köprü ise yıkıldı.

Hindistan'ın Megalaya eyaletinde yer alan Garo Tepeleri bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymasına neden oldu. Garo Tepeleri'ne bağlı Jebalgre köyünde meydana gelen toprak kaymasında 3'ü aynı aileden olmak üzere toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 2 yaşında 1 bebeğin olduğu aktarıldı.

Şiddetli yağışlar sonucu bölgedeki Ruga Nehri taşarken, Jijika ile Megua'yı birbirine bağlayan ahşap köprü yıkıldı. Köprünün yıkıldı an ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Hindistan Meteoroloji Departmanı tarafından yapılan açıklmada, 10-11 Haziran tarihlerinde Arunaçal Pradeş eyaletinde ve önümüzdeki beş gün boyunca Assam ve Meghalaya eyaletlerinde şiddetli yağış olacağı konusunda uyarıda bulunuldu.