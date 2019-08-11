Son Dakika Haberleri: Hindistan'da selin vurduğu şehir havadan görüntülendi
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Hindistan'da selin vurduğu şehir havadan görüntülendi

23 dakika önce

Hindistan'da selin vurduğu şehir havadan görüntülendiHindistan'da günlerdir etkili olan aşırı yağış sonrası sel ve toprak kaymasında şu ana kadar 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da selin vurduğu şehir havadan görüntülendi
Hindistan'da günlerdir etkili olan aşırı yağış sonrası sel ve toprak kaymasında şu ana kadar 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hint medyası en çok kaybın Kerala eyaletinde olduğunu duyurdu. 67 kişinin hayatını kaybettiği eyalete bağlı Malappuram şehri ise havadan görüntülendi.
Ev ve iş yerlerinin ilk katının tamamen sulan altında kaldığı bölgede binlerce kişinin kurtarıldığı; yetkililerin tahliye işlemlerini sürdürdüğü belirtildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:53 Kaynak: DHA
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