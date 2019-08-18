Son Dakika Haberleri: Hindistan'da seller 22 can aldı
Son Dakika Güncel Haber

Hindistan'da seller 22 can aldı

4 dakika önce

Hindistan'ın Himaşal Pradeş eyaletinde etkili olan yağışların yol açtığı sel, toprak kayması ve kazalarda 22 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Hindistan'da seller 22 can aldı, System.String[]
Hindistan'ın Himaşal Pradeş eyaletinde etkili olan yağışların yol açtığı sel, toprak kayması ve kazalarda 22 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
NDTV kanalında yer alan habere göre, yetkililer, şiddetli yağışların yol açtığı sel, toprak kayması ve kazalarda 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Yetkililer, eyaletin turizm merkezi Shimla ve Kullu bölgesinde pazartesi günü eğitime ara verileceğini bildirdi.
Hindistan Meteoroloji Departmanı, bölgede aşırı yağışların iki gün daha süreceği uyarısında bulundu.
Hindistan'da şiddetli yağışların etkili olduğu Kerala, Maharaştra, Madhya Pradeş, Racastan ve Andra Pradeş eyaletlerinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 333 kişi hayatını kaybetmişti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü
Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangın ile ilgili konuştu: Bir köy boşaltılacak Meteoroloji, İmamoğlu'nun sel felaketiyle ilgili eleştirisine yanıt verdi Diyanet, "İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?" sorusuna cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 20:40:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da seller 22 can aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]