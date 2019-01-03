Hindistan'da Sıcaklar 9 Yılda 6 Bin Can Aldı
55 dakika önce
Hindistan'da son 9 yılda sıcak hava dalgaları nedeniyle en az 6 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan
'da son 9 yılda sıcak hava dalgaları nedeniyle en az 6 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, 2010-2018 arasında ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen sıcak hava dalgaları yüzünden en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi.
Yer Bilimi Bakanı Harş Vardhan, yaptığı açıklamada, sıcak hava dalgalarının en çok Andhra Pradeş
, Telangala, Odişa ve Batı Bengal eyaletlerinde etkili olduğunu belirtti.
Vardhan, sıcak hava dalgalarının en çok mart ve temmuz arasında görüldüğünü kaydederek sadece 2015'te 2 bin 81 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:12 Kaynak: AA
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