Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Sıcaklar 9 Yılda 6 Bin Can Aldı

Hindistan'da Sıcaklar 9 Yılda 6 Bin Can Aldı

55 dakika önce

Hindistan'da son 9 yılda sıcak hava dalgaları nedeniyle en az 6 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'da Sıcaklar 9 Yılda 6 Bin Can Aldı, System.String[]
Hindistan'da son 9 yılda sıcak hava dalgaları nedeniyle en az 6 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 2010-2018 arasında ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen sıcak hava dalgaları yüzünden en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi.

Yer Bilimi Bakanı Harş Vardhan, yaptığı açıklamada, sıcak hava dalgalarının en çok Andhra Pradeş, Telangala, Odişa ve Batı Bengal eyaletlerinde etkili olduğunu belirtti.

Vardhan, sıcak hava dalgalarının en çok mart ve temmuz arasında görüldüğünü kaydederek sadece 2015'te 2 bin 81 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:12 Kaynak: AA

Hindistan, Güncel
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