Hindistan'da şiddetli muson yağışları: 50 ölü - Son Dakika

Hindistan'da şiddetli muson yağışları: 50 ölü

Hindistan'ın kuzey doğusunda bulunan Assam eyaletinde etkili olan şiddetli muson yağışlarında en az 50 kişi hayatını kaybetti ve 2 milyondan fazla kişi etkilendi.

Hindistan'ın kuzey doğusunda bulunan Assam eyaletinde etkili olan şiddetli muson yağışlarında en az 50 kişi hayatını kaybetti ve 2 milyondan fazla kişi etkilendi.

Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ülkemizi işgal girişimiydi
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu


Hindistan'ı şiddetli muson yağışları vurdu. Ülkenin kuzey doğusunda bulunan Assam eyaletinde etkili olan muson yağışları can kayıplarına neden oldu. Korona virüs salgının yaşandığı bugünlerde görülen muson yağışlarından en az 50 kişinin hayatını kaybettiği yağışlardan 2 milyondan fazla kişi de etkilendi. Şiddetli yağışlarda mahsur kalan Hindistanlılar, yoğun çalışmalar sonucu kurtarıldı. Eyalet genelinde kurtarma çalışmalarında 100 botun kullanıldığını aktaran yetkililer, eyaletin 20 bölgesinde 480 kamp kurulduğunu ve 60 bin kişinin bu kamplara sığındığını sözlerine ekledi. Eyalet genelinde çok sayıda bina, ev şiddetli yağışlar sonucu kullanılamaz hale geldi.


Öte yandan dün açıklama yapan Hindistanlı yetkililer, Assam eyaletinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak kabul edilen Kaziranga Ulusal Parkı'nın sular altında kaldığını ve 51 vahşi hayvanın hayatını kaybettiğini açıkladı. - YENİ DELHİ

Koronavirüs, Hindistan, Assam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hindistan'da şiddetli muson yağışları: 50 ölü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:41 Meteoroloji, 16 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:20 Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:54 Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
Meteoroloji, 16 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
19:20
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
19:16
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
17:37
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
16:54
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 22:01:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da şiddetli muson yağışları: 50 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]