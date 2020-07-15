- Hindistan'da şiddetli muson yağışları: 50 ölü - Son Dakika

- Hindistan'da şiddetli muson yağışları: 50 ölü

- Hindistan'da şiddetli muson yağışları: 50 ölü Hindistan'ın kuzey doğusunda bulunan Assam eyaletinde etkili olan şiddetli muson yağışlarında en az 50 kişi hayatını kaybetti ve 2 milyondan fazla kişi etkilendi.

- Hindistan'da şiddetli muson yağışları: 50 ölü

Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama gerçekleşti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu

YENİ DELHİ - Hindistan'ın kuzey doğusunda bulunan Assam eyaletinde etkili olan şiddetli muson yağışlarında en az 50 kişi hayatını kaybetti ve 2 milyondan fazla kişi etkilendi.

Hindistan'ı şiddetli muson yağışları vurdu. Ülkenin kuzey doğusunda bulunan Assam eyaletinde etkili olan muson yağışları can kayıplarına neden oldu. Korona virüs salgının yaşandığı bugünlerde görülen muson yağışlarından en az 50 kişinin hayatını kaybettiği yağışlardan 2 milyondan fazla kişi de etkilendi. Şiddetli yağışlarda mahsur kalan Hindistanlılar, yoğun çalışmalar sonucu kurtarıldı. Eyalet genelinde kurtarma çalışmalarında 100 botun kullanıldığını aktaran yetkililer, eyaletin 20 bölgesinde 480 kamp kurulduğunu ve 60 bin kişinin bu kamplara sığındığını sözlerine ekledi. Eyalet genelinde çok sayıda bina, ev şiddetli yağışlar sonucu kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan dün açıklama yapan Hindistanlı yetkililer, Assam eyaletinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak kabul edilen Kaziranga Ulusal Parkı'nın sular altında kaldığını ve 51 vahşi hayvanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hindistan, Assam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Hindistan'da şiddetli muson yağışları: 50 ölü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:03 Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama gerçekleşti 21:57 15 Temmuz Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğradı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama gerçekleşti
22:03
15 Temmuz Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğradı
21:57
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
19:22
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
19:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 22:49:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Hindistan'da şiddetli muson yağışları: 50 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]