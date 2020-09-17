Hindistan'da şiddetli yağış bir evi yıktı 2 kişi öldü - Son Dakika

Hindistan'ın Telangana eyaletinde şiddetli yağışların etkisiyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke basınında yer alan habere göre, eyaletin Haydarabad kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı su baskınları çok sayıda evin hasar görmesine neden oldu.

Yetkililer, yağışların etkisiyle bir evin yıkılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Meteoroloji uzmanları, bölgede yağışların birkaç gün daha devam edeceği konusunda vatandaşları uyardı.