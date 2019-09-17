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Hindistan'da şiddetli yağış ve sel faciası: Bin 422 ölü

1 saat önce

Hindistan'da ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle 1 Haziran ile 14 Eylül tarihleri arasında bin 422 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da şiddetli yağış ve sel faciası: Bin 422 ölü, System.String[]

Hindistan'da ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle 1 Haziran ile 14 Eylül tarihleri arasında bin 422 kişi hayatını kaybetti.


Hindistan genelinde etkili olan şiddeti yağış ve sel sonrası bilanço açıklandı. Rapora göre, ülkenin Kerala, Maharaştra, Bihar ve Madya Pradeş eyaletinde 1 Haziran ile 14 Eylül tarihleri arasında etkili olan şiddetli yağış ve selde bin 422 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı verilerinde, muson yağmurları nedeniyle meydana gelen ölümlerin ülke genelinde artış gösterdiği vurgulandı.


Geçtiğimiz yıl ise yalnızca Kerala eyaletinde 498 olmak üzere ülke genelinde bin 379 kişi hayatını kaybetmişti. - YENİ DELHİ

Hindistan, Eylül, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:58 Kaynak: İHA
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