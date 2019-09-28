Hindistan'da şiddetli yağışlar bir haftada 59 can aldı
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Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli muson yağmurlarında 59 kişi yaşamını yitirdi.
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli muson yağmurlarında 59 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:06
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