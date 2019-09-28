Son Dakika Haberleri: Hindistan'da şiddetli yağışlar bir haftada 59 can aldı
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Hindistan'da şiddetli yağışlar bir haftada 59 can aldı

19 dakika önce

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli muson yağmurlarında 59 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da şiddetli yağışlar bir haftada 59 can aldı, System.String[]

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli muson yağmurlarında 59 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:06 
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