Son Dakika Haberleri: Hindistan'da şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor
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Hindistan'da şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor

1 saat önce

YENİ Hindistan'ın kuzey ve doğusunda etkili olan şiddetli muson yağmurlarında son 24 saatte 42 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor, System.String[]

YENİ Hindistan'ın kuzey ve doğusunda etkili olan şiddetli muson yağmurlarında son 24 saatte 42 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, son 24 saatte ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde yağışların yol açtığı olaylarda en az 35 kişinin, doğusundaki Bihar eyaletinde de 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Uttar Pradeş Eyaleti Afet Yönetim ve Yardım Ofisi sözcülerinden Sandhaya Kureel, eyalet genelinde bir haftadır etkili olan yağışların neden olduğu kazalarda yaralanan 17 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü, sellerde en az 29 evin yıkıldığını belirtti.

Bihar Eyaleti Afet Yönetim Ofisi Sekreteri Pratay Amrit, eyalette ölenlerden dördünün devrilen ağacın, üçünün de yıkılan duvarın altında kalarak can verdiğini aktardı.

Yetkililer, dün yaptıkları açıklamada, Uttar Pradeş eyaletinde son bir haftada yağışların sebep olduğu sellerde evlerin çökmesi, yıldırım düşmesi, boğulmalar ve yılan ısırmaları sonucu 59 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Bölgede yağışların pazartesiden itibaren azalması bekleniyor.

Güney Asya'da haziran-eylül arasında görülen muson yağışları her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Bu yıl yağışlarda Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te şu ana kadar en az 400 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan, Bihar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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