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Hindistan'da şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor

1 saat önce

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor, System.String[]

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti.

NDTV'nin resmi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, eyaletin bazı kesimlerini birkaç gündür etkisi altına alan aşırı yağışlar, çok sayıda ev, yol, köprü ve tarım arazilerine zarar verdi. Yağışların yol açtığı sel ve kazalarda 12 kişi yaşamını yitirdi.

Sağanak ve su baskınları nedeniyle eyalet genelinde 5 bin 444 evin hasar gördüğü, 45 büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirilen haberde, şiddetli yağışlardan ve selden etkilenen bölgelerde 2 bin 100'den fazla kişinin tahliye edilerek 12 yardım merkezine yerleştirildiği belirtildi.

Yağışlardan etkilenen bazı bölgelerin alçak kesimlerindeki bazı hükümet binalarının da su baskınlarından etkilendiği, yer yer yollardaki su seviyesinin dizlere kadar ulaştığı eyalette, kurtarma ve yardım çalışmalarının aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Karnataka eyaletinde ağustos ayında etkili olan şiddetli yağış ve sellerde, 91 kişi yaşamını yitirmiş, 3 bin 400 hayvan telef olmuştu. Yaklaşık 700 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı eyalette, yağış ve sellerden, 22 bölgedeki 2 bin 798 köy etkilenmişti.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:26 Kaynak: AA
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