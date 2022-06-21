Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 131'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 131'e yükseldi

21.06.2022 23:32
Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 131'e yükseldi

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam, Meghalaya ve Arunaçal Pradeş eyaletlerinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel, heyelan ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam, Meghalaya ve Arunaçal Pradeş eyaletlerinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel, heyelan ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi.

Hindustan Times'ın haberine göre, muson mevsiminin etkisindeki Assam, Meghalaya ve Arunaçal Pradeş'te şiddetli yağışlar sel, heyelan ve kazalara neden oldu.

Meghalaya, Assam ve Arunaçal Pradeş'te sel, heyelan ve kazalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi.

Assam Eyalet Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) yapılan açıklamada, dün 11 kişinin öldüğü Assam'da, aralarında 2 çocuğun da olduğu 7 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Açıklamada, yaşamını yitiren 131 kişiden en az 80'inin Assam'dan olduğu belirtildi.

Assam'daki 36 bölgenin 32'sinde 4,7 milyon kişi selden etkilendi.

Diğer yandan, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, Assam ve Meghalaya'da gönderilecek ekibin selden etkilenen bölgelere giderek hasar tespiti yapacağını söyledi.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

YORUMLAR
500
YENİ DELHİ - Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 71'e yükseldi YENİ DELHİ - Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 71'e yükseldi Son dakika haber: Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 71'e yükseldi Son dakika haber: Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 71'e yükseldi
Kaynak: AA

Assam, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 131'e yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:17 Antalya'nın Kaş ilçesinde bulundan zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:51 Marmaris'te çıkan yangın sonrası Şahan Gökbakar'dan peş peşe paylaşım: Nerede bu uçaklar?
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
22:45 Çapa Tıp Fakültesi'ni birincilikle tamamlayan gencin sözleri mezuniyete damga vurdu
22:36 Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çıkan yangınla ilgili konuştu: Durumumuz çok da parlak gözükmüyor
21:59 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü havalimanında açıklama yaptı: Şuan fazla konuşamıyorum
21:31 3 takım transfer etmek için uğraştı! Abdülkerim Bardakçı kararını verdi
21:05 Marmaris'te korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
20:28 Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 23:38:31. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 131'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement