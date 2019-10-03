Hindistan'da şiddetli yağışların etkisi sürüyor

Hindistan'ın Bihar eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve kazalarda ölenlerin sayısı 55'e çıktı.



NDTV kanalının haberine göre, Bihar eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, cumartesi günü başlayan ve salı gününe kadar etkisini sürdüren aşırı yağışlara bağlı sel ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yağışların durmasının üzerinden iki gün geçmesine rağmen Patna şehrinde suların henüz çekilmediği kaydedildi.

Şehirde etkisini sürdüren taşkınlar gündelik hayatı etkilerken, selde telef olan hayvan leşlerinin hala sularda olmasının salgın hastalık riskini artırdığı vurgulandı.

Sellerin eyaletin 15 bölgesindeki 959 köyü vurduğunun aktarıldığı açıklamada, yaklaşık 2 milyon 145 bin kişinin sellerden etkilendiği belirtildi.

Doğal Afetle Mücadele Biriminden salı günü yapılan açıklamada, Bihar eyaletinin yağışlardan ciddi düzeyde etkilenen Patna'da en az 4 bin kişinin tahliye edildiği ifade edilmişti.

Diğer yandan Uttar Pradeş eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve kazalarda ölenlerin sayısı 111 olarak açıklanmıştı.

Resmi veriler, ülkede bu yıl, son 25 yılın en şiddetli muson yağışlarının kaydedildiğini ve haziranda başlayan şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda, 29 Eylül itibarıyla ülke genelinde bin 673 kişinin öldüğünü ortaya koymuştu.

Bu yıl muson yağışlarına bağlı en fazla ölümün, 371 kişinin hayatını kaybettiği Maharaştra eyaletinde kaydedildiğini belirten yetkililer, ülke genelinde ölümlere en çok aşırı yağış ve seller nedeniyle çöken duvarların ve binaların yol açtığını ifade etmişti.



Güney Asya'da haziran-eylülde etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.