Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı can kaybı 77'ye çıktı - Son Dakika

Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı can kaybı 77'ye çıktı

16.10.2020 12:07
Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı can kaybı 77'ye çıktı, System.String[]

Hindistan'ın güneyindeki Telangana ve Maharaştra eyaletlerinde şiddetli muson yağışlarının yol açtığı sel ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi.

Hindistan'ın güneyindeki Telangana ve Maharaştra eyaletlerinde şiddetli muson yağışlarının yol açtığı sel ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi.

ANI ajansının haberine göre, Telangana eyaleti Başbakanı Chandrashekhar Rao, ilgili yetkililere, şiddetli yağışlar ve ani sel nedeniyle sorun yaşayan kişilere yönelik yardım tedbirleri almaları talimatını verdi.

Eyaletteki şiddetli yağışlar ve sel felaketleri nedeniyle, 11'i eyaletin başkenti Haydarabad'da olmak üzere 50 kişinin öldüğünü bildiren yetkililer, yaklaşık 300 bin hektar ekili alanın sular altında kaldığını ifade etti.

Sel felaketinde Haydarabad'ın pek çok yerinde elektrik kesintisi yaşanırken, kentte günlük yaşam da sekteye uğradı.

Haydarabad'da, hafta başı başlayan şiddetli muson yağmurları ve bu yağışların neden olduğu seller nedeniyle araçlar sürüklenmiş, ev ve iş yerlerini su basmıştı. Telangana'nın yanı sıra Andhra Pradeş ve Odişa eyaletlerinde de son günlerde aşırı yağış etkili olmuştu.

Maharaştra eyaletinde sel nedeniyle 20 binden fazla kişi tahliye edildi

Indian Express'in haberine göre, çarşamba gününden itibaren şiddetli yağışların etkisi altında kalan Maharaştra eyaletinin Solapur, Pune ve Sangli bölgelerinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve kazalarda 27 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, çarşamba gününden perşembe öğleden sonraya kadar yaşanan aşırı yağışlarla bağlantılı afet ve kazalarda Solapur'da 14, Pune'de 4 ve Sangli'de 9 kişinin öldüğünü belirtti.

Meydana gelen selin ardından su taşkınlarının yaşandığı bölgelerden 20 bin 640 kişinin, ilgili yerel bölge idareleri ve kurtarma birimleri tarafından tahliye edildiğini aktaran yetkililer, selden en fazla etkilenen Solapur'da 17 bin, Pune ve Sangli'de de sırasıyla 3 bin ve 640 kişinin daha güvenli yerlere tahliye edildiğini bildirdi.

Aşırı yağışlar nedeniyle ağaçlar devrildi, evler ve yollar sular altında kaldı.

Bölge ülkeleri, musondan etkilendi

Güney Asya ülkelerinde yılbaşından bu yana 9 milyon 600 binden fazla kişi su taşkınlarından etkilendi, yüz binlercesi de gıda ve ilaca erişimde zorluk yaşadı.

Hindistan, Bangladeş ve Nepal'de muson yağmurlarının başladığı hazirandan bu yana 550 civarında kişi yaşamını yitirdi, milyonlarca kişi evlerinden tahliye edildi.

Hindistan genelinde 2019 Haziran- Eylül döneminde etkili olan muson yağmurlarında yaklaşık 2 bin 400 kişi yaşamını yitirmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Haydarabad, Maharaştra, Hindistan, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı can kaybı 77'ye çıktı - Son Dakika

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