Hindistan'da sokağa çıkma yasağı 2 hafta daha uzatıldı - Son Dakika

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Hindistan'da sokağa çıkma yasağı 2 hafta daha uzatıldı
6 saat önce
Hindistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı Başbakan Narendra Modi tarafından iki hafta daha uzatıldı.
Hindistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı Başbakan Narendra Modi tarafından iki hafta daha uzatıldı.
Korona virüs dünya çapında yayılırken ülkeler aldığı tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Korona virüsü salgınıyla mücadele eden Hindistan'da 14 Nisan'da sona ermesi beklenen sokağa çıkma yasağı iki hafta daha uzatıldı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen korona virüsün etkisi artırdığı Hindistan'da son rakamlara göre korona virüsten 249 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 7 bin 997'ye yükseldi. - YENİ DELHİ
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:30 Kaynak: İHA
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