Hindistan'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı - Son Dakika

Hindistan'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı
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Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede geçen ay ilan edilen sokağa çıkma yasağı uzatıldı.
Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede geçen ay ilan edilen sokağa çıkma yasağı uzatıldı.
Ülke basınında yer alan habere göre, Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 14 Nisan'da bitmesi planlanan sokağa çıkma yasağını uzatmaya karar verdiğini bildirdi.
Kejriwal, yasağın 2 hafta daha uzatılmasının beklendiğini kaydetti.
Hindistan'da şu ana dek 7 bin 876 vaka görülürken, 249 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:44 Kaynak: AA
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