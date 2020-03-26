- Hindistan'da Sokağa Çıkma Yasağına Uymayanlara Dayak - Son Dakika

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- Hindistan'da Sokağa Çıkma Yasağına Uymayanlara Dayak
6 saat önce
- Hindistan'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara dayak Hindistan'da ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlar güvenlik güçleri tarafından sopa ile dövülerek evlerine gönderiliyor.
- Hindistan'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara dayak
YENİ DELHİ - Hindistan'da ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlar güvenlik güçleri tarafından sopa ile dövülerek evlerine gönderiliyor.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınıyla ülkeler her geçen gün tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Hindistan, ülkede etkisini arttıran korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yetkililer, sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara sert bir şekilde sopalı müdahalede bulunarak evlerine yollamaya çalışırken, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.
Hindistan'da toplam korona virüs vakası 716'ya, hayatını kaybedenler ise 14 kişiye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 08:18 Kaynak: İHA
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