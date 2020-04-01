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Hindistan?da sokağı dezenfekte eden temizlik işçilerine sıra dışı teşekkür
23 dakika önce
? Hindistan'da bir bölgenin sakinleri koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında da çalışan temizlik işçilerine balkondan alkışlayarak ve üzerlerine çiçek atarak teşekkür etti.
? Hindistan
'da bir bölgenin sakinleri koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında da çalışan temizlik işçilerine balkondan alkışlayarak ve üzerlerine çiçek atarak teşekkür etti. O anlar kameraya yansıdı.
Ülkenin Pencap eyaletinde yer alan Patiala şehrindeki bir bölgenin sakinleri, koronavirüs salgını sırasında da çalışan temizlik işçilerine balkondan alkışlayarak teşekkür etti. Bir kişinin kayda aldığı görüntülerde ise temizlik işçilerinin sokağa gelmesiyle bölge sakinlerinin, işçileri alkışlaması görüldü. Bölge sakinleri alkışlamanın ardından ise temizlik işçilerinin üzerine çiçekler döktü. Bunun yanı sıra işçilere, sembolik anlamı olan yöresel kolyeler de takıldı.
- Kara
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:52 Kaynak: DHA
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