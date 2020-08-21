Hindistan'da sokak ortasında ayı saldırısı - Son Dakika

Hindistan'da sokak ortasında ayı saldırısı

Hindistan'da sokak ortasında ayı saldırısıHindistan, (DHA)- Hindistan'da kente inen bir ayı, sokaktaki insanlara saldırdı.

Hindistan'da sokak ortasında ayı saldırısı Hindistan, (DHA)- Hindistan'da kente inen bir ayı, sokaktaki insanlara saldırdı. Ayının yere düşen bir kişiye saldırdığı anlar kameralara yansıdı. Hindistan'da koronavirüs (Covid-19) kapsamında uygulanan karantina nedeniyle birçok vahşi hayvan kentlere indi. Ülkenin Orissa eyaletindeki Bhawanipatna kasabasına inen bir ayı, çevredeki insanlara saldırdı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, ayının yerde yatan bir kişiye saldırdığı o sırada çevredekilerin de ayının dikkatini dağıtmaya çalıştığı görüldü. Ayının saldırdığı kişinin yaralandığı duyuruldu.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 17:09

Kaynak: DHA

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