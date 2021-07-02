Hindistan'da sokakta gezinen dev timsah görenleri şaşırttı - Son Dakika

- Hindistan'da sokakta gezinen dev timsah görenleri şaşırttı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bir köyde gezinen dev timsah, görenleri şaşkına çevirdi.

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletine bağlı Uttara Kannada bölgesindeki Kogilabana köyünde evlerinden çıkanlar dev bir timsahla karşılaştı. Sokakta gezinen timsahı görenler önce şaşırdı, sonra da hayvanın peşine takıldı. O anlar bir çevre sakininin kamerasına yansırken, bölgeye orman dairesinden yetkililer çağrıldı. Görevlilerin yakaladığı timsahın Kali Nehri'ne bırakıldığı belirtildi.