Hindistan'da sokakta gezinen timsahın görüntüleri sosyal medyada "viral oldu"

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletindeki bir köyde, mahallede gezinen dev timsah korkuya neden oldu.

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletindeki bir köyde, mahallede gezinen dev timsah korkuya neden oldu. BBC'nin haberine göre, köye, yakındaki bir nehirden gelen timsah, sokak araları ve bahçelerde gezindi. Yerel halk, bunu korku ve panik içinde yetkililere haber verdi. Timsahın sokaklarda gezinme anının görüntüleri, sosyal medyada hızla yayılarak ülkede en çok izlenen videolar arasında yer aldı. Bölgeye gelen yetkililer, kimse zarar görmeden yakaladığı timsahı doğal yaşam alanına geri bıraktı.

India, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Hindistan'da sokakta gezinen timsahın görüntüleri sosyal medyada 'viral oldu' - Son Dakika

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