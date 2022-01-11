Hindistan'da son 24 saatte 168 binden fazla Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

Hindistan'da son 24 saatte 400'den fazlası Omicron olmak üzere 168 bin 63 yeni Kovid-19 vakası bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Omicron varyantının ülke genelinde Kovid-19 enfeksiyonundaki artışa öncülük ettiğini belirten hükümet yetkilileri, insanlardan önlemlerini almalarını istedi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 400'den fazlası Omicron olmak üzere168 bin 63 yeni Kovid-19 vakasının saptandığını, 277 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkedeki Omicron vaka sayısı 4 bin 461 olurken, salgının başından bu yana Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 38 milyon 875 bin 790'a ulaştı.