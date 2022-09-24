Hindistan'da son 24 saatte şiddetli yağışlar ve yıldırım düşmesi nedeniyle 36 kişi öldü - Son Dakika
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Hindistan'da son 24 saatte şiddetli yağışlar ve yıldırım düşmesi nedeniyle 36 kişi öldü

24.09.2022 10:48
Hindistan'da son 24 saatte şiddetli yağışlar ve yıldırım düşmesi nedeniyle 36 kişi öldü

Hindistan'da son 24 saatte 36 kişinin şiddetli yağışlar veya yıldırım düşmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'da son 24 saatte 36 kişinin şiddetli yağışlar veya yıldırım düşmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde aralıksız süren yağışlar nedeniyle evlerinin çökmesi sonucu yaklaşık 24 kişinin öldüğünü açıkladı.

Yine eyalet genelinde son 24 saatte yıldırım isabet eden 12 kişi hayatını kaybetti.

Eyalette son beş gün içinde 39 kişinin yıldırım düşmesi sonucu öldüğü bildirilirken, eyalet hükümeti insanların fırtına sırasında kendilerini nasıl koruyabilecekleri konusunda yeni yönergeler yayımladı.

Ülke genelinde haziran-eylül aylarında muson mevsiminde yıldırım çarpmaları oldukça yaygın.

Hindistan'da 2016'da yıldırım düşmesi sonucu 1489 kişinin öldüğü kaydedilirken, bu sayı 2021'de 2 bin 869'a yükseldi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da son 24 saatte şiddetli yağışlar ve yıldırım düşmesi nedeniyle 36 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da son 24 saatte şiddetli yağışlar ve yıldırım düşmesi nedeniyle 36 kişi öldü - Son Dakika
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