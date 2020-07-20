Hindistan'da son 24 saatte 40 binden fazla korona vak'ası - Son Dakika

Hindistan'da son 24 saatte 40 binden fazla korona vak'ası

Hindistan'da sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, son 24 saatte 40 binden fazla yeni korona virüs vak'a tespit edildi.

Hindistan'da sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, son 24 saatte 40 binden fazla yeni korona virüs vak'a tespit edildi. Ülke genelindeki toplam korona virüs vak'a sayısı, 1 milyon 119 bin 307'ye yükseldi.

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Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 40 bin 425 yeni korona vak'ası kaydedildiği bildirildi. Yeni vak'aların tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vak'a sayısı 1 milyon 119 bin 307'ye yükseldi. Hindistan böylece 3 milyon 898 bin 550 korona virüs vak'ası tespit edilen ABD ve 2 milyon 99 bin 896 vak'anın kaydedildiği Brezilya'nın ardından dünyada en çok vak'a görülen 3. ülke konumunda bulunuyor. Hindistan genelinde korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27 bin 514'e yükseldi.


1.4 milyar nüfusu ile Hindistan'da bir milyonda 10 bin kişiye korona virüs testi yapılıyor. Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi'ne göre, Mart ayında günlük bazda yüzlerce kişiye korona virüs testi yapılırken bugün ise günlük 300 bin korona virüs testi yapılıyor. - YENİ DELHİ

Sağlık Bakanlığı, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hindistan'da son 24 saatte 40 binden fazla korona vak'ası - Son Dakika
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