Hindistan'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 396 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 956 kişiye... - Son Dakika

Hindistan 'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 396 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 956 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

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24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı