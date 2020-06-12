Hindistan'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 396 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 956 kişiye... - Son Dakika

Hindistan'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 396 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 956 kişiye...
Hindistan'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 396 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 956 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.
Hindistan'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 396 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 956 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 10:33 Kaynak: AA
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