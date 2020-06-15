Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 325 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 502 yeni vaka... - Son Dakika

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 325 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 502 yeni vaka...
Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 325 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 502 yeni vaka tespit edildi.
Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 325 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 502 yeni vaka tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 11:23 Kaynak: AA
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