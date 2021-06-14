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Hindistan'da son 74 günün en düşük vaka sayısıHindistan son 24 saatte 70 bin 421 vaka - Son Dakika

Hindistan'da son 74 günün en düşük vaka sayısıHindistan son 24 saatte 70 bin 421 vaka

14.06.2021 21:35

- Hindistan'da son 74 günün en düşük vaka sayısı Hindistan son 24 saatte 70 bin 421 vaka Hindistan'da son 24 saatte tespit edilen 70 bin 421 korona virüs vakası ile son 74 günün en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi.

- Hindistan'da son 74 günün en düşük vaka sayısı

Hindistan son 24 saatte 70 bin 421 vaka

YENİ DELHİ - Hindistan'da son 24 saatte tespit edilen 70 bin 421 korona virüs vakası ile son 74 günün en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi.

Korona virüs salgının ikinci dalgasının etkisinin sürdüğü Hindistan'da günlük vaka sayısındaki düşüş sürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 70 bin 421 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 29 milyon 510 bin 410 yükseldiği bildirildi. Ülkede son 24 saatte görülen vaka sayısı ile son 74 günün en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi. Hindistan'da günlük vaka sayısı 7 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 22 Nisan'da 300 binin, 1 Mayıs'ta ise 400 binin üzerine çıkmıştı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 3 bin 921 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 374 bin 305'e yükseldi. Ülke genelinde son 24 saatte 119 bin 501 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuşurken, şu anda 973 bin 158 aktif vaka bulunduğu kaydedildi. İyileşenlerin sayısının son 1 aydır yeni vaka sayısını aştığı ülkede geçtiğimiz aylarda çöken sağlık sisteminin yavaş yavaş normale dönmeye başladığı belirtiliyor.

Hindistan'da son 74 günün en düşük vaka sayısıHindistan son 24 saatte 70 bin 421 vaka
Hindistan'da son 74 günün en düşük vaka sayısıHindistan son 24 saatte 70 bin 421 vaka
Hindistan'da son 74 günün en düşük vaka sayısıHindistan son 24 saatte 70 bin 421 vaka
Hindistan'da son 74 günün en düşük vaka sayısıHindistan son 24 saatte 70 bin 421 vaka

Koronavirüs, Nisan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hindistan'da son 74 günün en düşük vaka sayısıHindistan son 24 saatte 70 bin 421 vaka - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da son 74 günün en düşük vaka sayısıHindistan son 24 saatte 70 bin 421 vaka - Son Dakika
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