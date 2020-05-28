Hindistan'da son dönemlerin en büyük çekirge istilası: 50 bin hektara yakın tarım alanı etkilendi
Afrika'da büyük felakete yol açan çekirge istilası Hindistan'da da görüldü.
Afrika'da büyük felakete yol açan çekirge istilası Hindistan'da da görüldü. Dev çekirge ordularının tarım alanlarındaki istilası yüzünden ülke genelinde 50 bin hektarlık tarım alanındaki mahsülün zarar gördüğü tahmin ediliyor. View on euronews
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28.05.2020 20:29:02. #1.13#
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