Hindistan'da son üç ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısı bildirildi - Son Dakika
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Hindistan'da son üç ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısı bildirildi

08.06.2022 11:02
Hindistan'da son üç ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısı bildirildi

Hindistan'da Kovid-19 vakalarının son üç ayın en yüksek seviyesine ulaşması, ülkede 4. dalga endişesine sebep oldu.

Hindistan'da Kovid-19 vakalarının son üç ayın en yüksek seviyesine ulaşması, ülkede 4. dalga endişesine sebep oldu.

Financial Express sitesinin haberine göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 233 yeni vaka bildirdi.

Buna göre ülkede, 93 gün sonra ilk defa 5 binden fazla yeni vaka kaydedildi.

Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 7 artarak, 524 bin 715'e yükseldi.

Salgının başından bu yana görülen toplam vaka sayısı ise 43 milyon 190 bin 282'ye ulaştı.

Artan vaka sayıları, ülkede 4. dalga endişelerine yol açtı.

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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da son üç ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısı bildirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da son üç ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısı bildirildi - Son Dakika
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