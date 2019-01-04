Hindistan'da Su Borularından Buz Aktı

- Hindistan'da su borularından buz aktıYENİ DELHİ - Hindistan'ın Haryana kentinde aşırı soğuklar nedeniyle bir tarlanın su borularından buz aktı.

- Hindistan'da su borularından buz aktı



YENİ DELHİ - Hindistan'ın Haryana kentinde aşırı soğuklar nedeniyle bir tarlanın su borularından buz aktı.

Hindistan'ın Haryana kentinde bir tarlanın su borularından akan buz çiftçileri şaşkına çevirdi. Aşırı soğuklar nedeniyle donan su, buz halinde borulardan parça parça akınca ortaya çıkan görüntüler çiftçiler tarafından kayıt altına alındı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sosyal Medyadaki Poşet Tepkilerine Bakan Kurum'dan Yorum: Tebessümle İzliyoruz

Yasak Aşk Cinayetinin Kilit İsmi Konuştu: İlişkimiz Cinsel Boyuta Varmıştı

Hakan Şükür'ün Babası İçin FETÖ Üyeliğinden 15 Yıla Kadar Hapsi İstendi

11 Yıllık İşini Bırakan Adanalı Girişimci, Ürettiği Tatlıyla Paraya Para Demiyor