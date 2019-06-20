Son Dakika Haberleri: Hindistan'da su sorunuyla mücadele için yeni bakanlık kuruldu
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Hindistan'da su sorunuyla mücadele için yeni bakanlık kuruldu

1 saat önce

YENİ Hindistan hükümeti, ülkede giderek artan su sorunuyla mücadele etmek için yeni bir bakanlık oluşturdu.

Hindistan'da su sorunuyla mücadele için yeni bakanlık kuruldu, System.String[]
YENİ Hindistan hükümeti, ülkede giderek artan su sorunuyla mücadele etmek için yeni bir bakanlık oluşturdu.
Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, parlamentoda yaptığı açıklamada, su kaynaklarının geliştirilmesi ve halka temiz su sağlanması için yeni kurulan Su Gücü Bakanlığının, su muhafazası ve yönetimi konusundaki düzenlemeleri daha etkili hale getireceğini belirtti.
Kovind, göl ve göletler, yerleşim birimlerinin inşası için dolduruldukça geleneksel su koruma yöntemlerinin işlevsiz hale geldiğini, azalan su kaynaklarının özellikle yoksul kesim için krizi daha da kötü hale getirdiğini ifade etti.
Su sıkıntısının, 21. yüzyılın en büyük sorunlarından birini oluşturduğunu ve iklim değişikliğinin durumu daha da kötüye götürebileceğini dile getiren Kovind, yeni bakanlığın kurulmasının, "bu konuya ilişkin geniş kapsamlı yararları olacak çözüm üreten bir adım olduğunu" kaydetti.
Geçen yıl muson yağmurlarında yüzde 62 oranında düşüş yaşanan Tamil Nadu eyaletindeki milyonlarca kişi, su tankerlerinden su kullanmak zorunda kalıyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Hindistan, Güncel
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