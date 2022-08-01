Hindistan'da sürüden ayrılan yavru fil, vahşi yaşam gönüllüleri tarafından kurtarıldı. Assam eyaletine bağlı Golaghat'taki çay bahçelerinde dolaşan fil sürüsünden ayrılan yavru fil, Uluslararası Hayvan Refahı Fonu gönüllüleri ve Assam vahşi yaşam yetkilileri tarafından yakalanarak tedavi altına alındı.

Genel olarak Bangladeş, Hindistan, Sri Lanka ve Endonezya'nın bazı yerlerinde görülen ve nesli tehlike altında olan Asya fili, Asya'da yaşayan en iri hayvan olarak biliniyor. Bu fil türü, daha küçük kulakları, sırtının kambur oluşu, iki kubbeli bir kafa yapısı, sadece erkeğinin fildişleri olması ve daha küçük oluşuyla yakın akrabası Afrika filinden kolaylıkla ayırt edilebiliyor.