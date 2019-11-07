Hindistan'da

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir tapınaktaki tanrı heykellerine, hava kirliliği sebebiyle maske takıldı.

Hint basınındaki haberlere göre, Hinduların kutsal şehri Varanasi'de Tanrı Şiva ve eşi Tanrıça Parvati tapınağındaki rahipler, Tanrı Şiva, Tanrıça Durga, Kali ve Sai Baba heykellerinin yüzlerine hava kirliliği nedeniyle maske taktı.

Tapınak Başrahibi Hariş Mişra, havadaki zararlı ince partikül madde miktarının tehlikeli düzeye yükselmesi üzerine böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi.

"Tanrıları" için yaz aylarında da önlemler aldıklarını belirten Mişra, "Kışın üstlerini battaniyeyle örteriz. Aynı şekilde onları hava kirliliğinden korumak için yüzlerine maske taktık." ifadelerini kullandı.

Mişra, tapınağı ziyaret edenlerin tanrılardan etkilenerek maske takmaya başladığını ve böylece farkındalık oluşturduklarını kaydetti.

"Maskeli tanrılar" sosyal medyada da gündem olurken çok sayıda kişinin tapınağı ziyaret ettiği belirtildi.