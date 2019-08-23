Son Dakika Haberleri: Hindistan'da tapınak yakınında izdiham
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Hindistan'da tapınak yakınında izdiham

1 saat önce

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde tapınak yakınındaki duvarının çökmesi sonucu çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, en az 25 kişi yaralandı.

Hindistan'da tapınak yakınında izdiham, System.String[]

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde tapınak yakınındaki duvarının çökmesi sonucu çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, en az 25 kişi yaralandı.

NDTV kanalının haberine göre, Kuzey 24 Parganas bölgesindeki Kachua Loknath tapınağının yakınlarında bir duvarın, çok sayıda kişinin ibadet için tapınağa gittiği sırada şiddetli yağışlar nedeniyle yıkılması sonucu izdiham yaşandı.

Yetkililer, izdihamda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 25 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hastanede yaralıları ziyaret eden Batı Bengal eyalet Başbakanı Mamata Banerjee, yaptığı açıklamada, alanın dar olmasının insanların hareketini engellediğini ve ortaya izdiham çıktığını ifade etti.

Banerjee, "durumu bizzat takip ettiğini" kaydetti.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:04 Kaynak: AA
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