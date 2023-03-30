Festivale gölge düşüren olay! Tamı tamına 25 kişi, tapınakta çatısı çöken kuyuya düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Festivale gölge düşüren olay! Tamı tamına 25 kişi, tapınakta çatısı çöken kuyuya düştü

30.03.2023 16:05

Hindistan'da Ram Navami Festivali esnasında Beleshwar Mahadev Jhulelal Tapınağı'nda yer alan eski büyük bir kuyunun çatısının çökmesiyle birlikte 25 kişi kuyuyu boyladı. Olayda 18 kişi kurtarıldı, 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Hindustan Times'ın haberinde, Madya Pradeş eyaleti Indore şehrindeki festival esnasında çok sayıda kişinin eski kuyunun çatısına çıktığı ve çatının ağırlığı taşıyamayarak çöktüğü aktarıldı. Çökme sonucu en az 25 kişinin kuyuya düştü.

7 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kurtarma faaliyetlerinin ardından kuyuya düşenlerden 18'inin kurtarıldığı, mahsur kalan 7 kişi için de çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Eyalet Başbakanı Shivraj Singh Chouhan yaptığı açıklamada, "Indore Polisi ve bölge yönetiminden üst düzeyli görevliler, kurtarmaya bizzat nezaret ediyor" dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
THY'ye ait uçak, alkollü yolcu nedeniyle acil iniş yaptı! Taşkınlık çıkaran şahsı Hindistan polisi gözaltına aldı THY'ye ait uçak, alkollü yolcu nedeniyle acil iniş yaptı! Taşkınlık çıkaran şahsı Hindistan polisi gözaltına aldı Festivalde yaşanan kaza ülkeyi ayağa kaldırdı! Tapınakta çatısı çöken kuyuya 25 kişi düştü Festivalde yaşanan kaza ülkeyi ayağa kaldırdı! Tapınakta çatısı çöken kuyuya 25 kişi düştü

India, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Festivale gölge düşüren olay! Tamı tamına 25 kişi, tapınakta çatısı çöken kuyuya düştü - Son Dakika


Son Dakika
17:00 Ortalık çok fena kızıştı! Kulüpler Birliği'nin açıklamasına başkanlarda peş peşe tepki geldi
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Beni kendinle uğraştırma" dediği Akşener'den cevap gecikmedi: Ben buradayım, adresim belli
16:53 Kumar ocak söndürür! Dakikalar içinde servet kaybeden Neymar şekilden şekle girdi
16:40 Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Beni kendinle uğraştırma" sözlerine yanıt: Ben buradayım, adresim belli
16:28 Ortalık iyice kızıştı! Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamaya başkanlardan ardı ardına tepkiler
16:16 Karar açıklandı: Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan'da başlıyor!
16:15 Taraftar heyecanlı! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması
16:09 Muhalefet liderleri için "Kafalarını keseriz" diyen şahıs gözaltında!
16:10 Son Dakika! Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan'da başlıyor
16:10 Canlı yayında Müge Anlı'yı çıldırtan olay: Geceliği 60 bin lira olan jigolo musun sen?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2023 17:10:24. #1.12#
SON DAKİKA: Festivale gölge düşüren olay! Tamı tamına 25 kişi, tapınakta çatısı çöken kuyuya düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement