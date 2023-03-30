Festivale gölge düşüren olay! Tamı tamına 25 kişi, tapınakta çatısı çöken kuyuya düştü

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Hindustan Times'ın haberinde, Madya Pradeş eyaleti Indore şehrindeki festival esnasında çok sayıda kişinin eski kuyunun çatısına çıktığı ve çatının ağırlığı taşıyamayarak çöktüğü aktarıldı. Çökme sonucu en az 25 kişinin kuyuya düştü.

7 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kurtarma faaliyetlerinin ardından kuyuya düşenlerden 18'inin kurtarıldığı, mahsur kalan 7 kişi için de çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Eyalet Başbakanı Shivraj Singh Chouhan yaptığı açıklamada, "Indore Polisi ve bölge yönetiminden üst düzeyli görevliler, kurtarmaya bizzat nezaret ediyor" dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.