Hindistan'da tapınaktan çıkanları patisiyle kutsadı
21.01.2021 21:20
Hindistan'da bir tapınağın girişinde oturan sokak köpeği, tapınaktan çıkanları patisini uzatarak kutsadı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan video tüm dünyanın konuştuğu görüntüler arasına girdi.
Sosyal medyada yayılan bir video kısa sürede viral olarak dünya gündemine geldi. Yüz binlerce yorum ve beğeni alan video, Hindistan'ın Maharaştra Eyaleti'nde bulunan Siddhivinayak Tapınağı'nda çekildi.
TAPINAKTAN ÇIKANLARI KUTSADI
Tapınağın dışında oturan bir sokak köpeği tapınaktan çıkan herkesi patisiyle kutsadı. Köpek kendisini görmezden gelerek geçenleri de zorla kutsadı.
GÖRENLER ŞAŞIRDI
Köpeğin bu hareketini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
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