Hindistan'da tapınaktan çıkanları patisiyle kutsadı

Sosyal medyada yayılan bir video kısa sürede viral olarak dünya gündemine geldi. Yüz binlerce yorum ve beğeni alan video, Hindistan'ın Maharaştra Eyaleti'nde bulunan Siddhivinayak Tapınağı'nda çekildi.

TAPINAKTAN ÇIKANLARI KUTSADI

Tapınağın dışında oturan bir sokak köpeği tapınaktan çıkan herkesi patisiyle kutsadı. Köpek kendisini görmezden gelerek geçenleri de zorla kutsadı.

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Köpeğin bu hareketini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.