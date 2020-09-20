Hindistan'da tarım sektörüne serbestlik getiren iki yasa kabul edildi - Son Dakika

Hindistan'da tarım sektörüne serbestlik getiren iki yasal düzenleme, parlamentonun üst kanadı Eyaletler Konseyi (Rajya Sabha) tarafından onaylandı.

Economic Times gazetesinde yer alan habere göre, "Çiftçilerin Ürün Satış ve Ticaretinin Teşvik Edilmesi ve Kolaylaştırılması Yasası" ile "Çiftçileri Koruma ve Güçlendirmeye Yönelik Fiyat Güvenceli Tarım Hizmetleri Yasası" mecliste kabul edildi.

İlk yasa, çiftçilere ürünlerini bölgesel toptancı pazarları dışında alıcılara doğrudan satma olanağı sağlarken ikinci yasa üretici birliklerini asgari ürün fiyatlarını belirleme konusunda yetkilendiriyor.

Düzenlemeler, devlet kontrolündeki tarım piyasasındaki destekleme fiyatı uygulamasını sonlandırarak çiftçilere zarar vereceği gerekçesiyle muhalefetin eleştirilerine hedef oldu.

Ana muhalefetteki Hindistan Kongre Partisi (INC) lideri Raul Gandi, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin, "çiftçileri sermayedarların kölesi haline getirmeye çalıştığını" savundu.

Tarım sektörü Hindistan'ın 2,9 trilyon dolarlık Gayrı Safi Yurtiçi Hasılasının yüzde 15'ini oluştururken 1,3 milyarı aşan ülke nüfusunun yarısından fazlası geçimini tarımdan sağlıyor.