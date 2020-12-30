Hindistan'da tarım yasalarının kaldırılmasını isteyen çiftçilerin Yeni Delhi'deki protestoları bir ayını doldurdu - Son Dakika

Hindistan'da tarım yasalarının kaldırılmasını isteyen çiftçilerin Yeni Delhi'deki protestoları bir ayını doldurdu

30.12.2020 16:33
Hindistan'da tarım yasalarının kaldırılmasını isteyen çiftçilerin Yeni Delhi'deki protestoları bir ayını doldurdu, System.String[]

Hindistan'da yeni tarım yasalarına karşı çıkan milyonlarca çiftçinin başkent Yeni Delhi'deki protesto eylemleri bir ayı geride bıraktı.

Hindistan'da yeni tarım yasalarına karşı çıkan milyonlarca çiftçinin başkent Yeni Delhi'deki protesto eylemleri bir ayı geride bıraktı.

Hindistan'da bugün hükümet ile çiftçiler arasında 6. tur müzakereler, çiftçi sendikalarının müzakereleri yeniden başlatma konusunda anlaşmasının ardından Yeni Delhi'de yapıldı.

Çiftçiler üç yeni yasanın kaldırılması ve asgari destek fiyatı için yasal garanti verilmesi halinde eylemlerini sonlandırmayı düşüneceklerini ifade etti.

Protestolara başta ana muhalefet lideri Rahul Gandi'nin üyesi olduğu Ulusal Kongre Partisi dahil Hindistan Komünist Partisi, Bahujan Samaj Partisi ve iktidardaki Ulusal Demokratik İttifak üyesi Shiromani Akali, yasaların, çiftçilerin kazançlarına zarar vereceğini savunarak destek veriyor.

Muhalefet hükümete bu çıkmaza son verecek bir çözüm bulması için baskı yapıyor. Ulusal Kongre Partisi, üç yasanın derhal geri çekilmesini talep ederek hükümeti yasaları eyaletlere danışmadan empoze etmeye çalışmakla suçluyor.

Çiftçiler protestolarını 26 Kasım'da Yeni Delhi'ye taşıma kararı almıştı

Kasım sonuna kadar yeni tarım yasalarına karşı yerel yönetimlerin desteğini almak için bulundukları eyaletlerde hükümet binaları önünde gösteriler düzenleyen çiftçiler, yerel yönetimlerden umdukları desteği bulamayınca merkezi hükümet üzerinde baskı oluşturmak amacıyla eylemlerini 26 Kasım'da Yeni Delhi'ye taşımaya karar vermişti.

Yeni Delhi hükümet 3 Aralık'ta başkent çevresinde sayıları gittikçe artan çiftçilere yasaları tartışmak için ilk müzakere teklifini yapmıştı. Hükümetin, Başbakan Narendra Modi'nin katılmayacağı bir toplantıda yalnızca seçilmiş birkaç çiftçi sendikasının temsilcileriyle görüşmekte ısrar etmesi üzerine ülkenin önde gelen çiftçi birlikleri, müzakere teklifini reddetmişti.

Hükümet, çiftçilerin gösterilerini Yeni Delhi'den Burari'deki protesto alanına taşımasını istemiş, çiftçiler bu talebi de reddederek protestolarını başkentte sürdürme kararı almıştı.

Çiftçilerin 4 Aralık'ta Başbakan Modi ve müttefiki olan liderlerin maketlerini yakarak protestolarına devam edeceklerini duyurmasının ardından Yeni Delhi hükümetinden ikinci müzakere teklifi gelmişti. Çiftçiler, 5 Aralık'ta merkezi hükümetle yapılan görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine 8 Aralık'ta ulusal grev düzenlemeyi kararlaştırmış, ardından hükümet 9 Aralık'ta yeni bir müzakere teklifinde bulunmuştu.

Yeni Delhi hükümetinin 9 Aralık'taki görüşmede mahsuller için asgari destek fiyatını garanti etmesine rağmen çiftçi sendikaları, yeni tarım yasalarının tamamen kaldırılması konusunda ısrarcı davranmıştı. Çiftçiler, 11 Aralık'taki görüşmeden de sonuç alınamaması üzerine tren seferlerinin durdurulması için harekete geçeceklerini duyurmuş, kanunların iptali için Yüksek Mahkemeye dilekçe vermişti.

Bunun üzerine Hindistan Tarım Bakanı Narendra Singh Tomar, yeni tarım yasalarını revize etmeyi arzu ettiklerini ancak çiftçilerin kanunların iptali yönündeki ısrarlarından vazgeçmeleri gerektiğini söylemişti. Çiftçiler ise polisin tüm müdahalelerine rağmen eylemlerini genişletme kararı alarak 12 Aralık'ta Delhi-Jaipur otoyolunu kapatmış, 14 Aralık'ta da ülke çapında oturma eylemi çağrısı yapılmıştı.

Yüksek Mahkeme, 16 Aralık'ta Hindistan hükümeti ve çiftçi temsilcilerine, ara bulucu heyeti kurma konusundaki önerisiyle ilgili bildirimde bulunmuştu. Başyargıç S.A. Bobde ile Yüksek Mahkeme yargıçları A.S. Bopanna ve V. Ramasubramanian'ın heyet önerisi, hükümet ile çiftçiler arasında krizin sona erdirilmesi için yapılan beş tur görüşmeden sonuç alınamaması üzerine gelmişti. Hükümet ve çiftçi temsilcilerinin görüşlerinin alınmasının ardından Yüksek Mahkeme, 17 Aralık'ta hükümete tarım reformunun ertelenmesi önerisinde bulunmuştu.

Bir hafta sonra 24 Aralık'ta çiftçi protestolarını örgütleyen Tüm Hindistan Köylü Birliğinin (AIKS) Genel Sekreteri Hannan Molla, "Times of India" gazetesine, 26 Aralık'ta çiftçilerin protestolarını büyük şirket binaları önünde sürdüreceğini ve şirket mallarını boykot çağrısında bulunacağı açıklamasını yapmıştı.

Molla, Maharaştra ve Pencap eyaletlerinden gelerek Yeni Delhi'deki protestoya katılan çiftçilerin, yeni tarım yasalarıyla ilgili talepleri kabul edilene kadar gösterilere devam edeceğini vurgulayarak "Ülkenin dört bir yanından insanlar bir araya geldi ve tek bir yaprak dahi zarar görmedi, bu eşsiz bir hareket. Çiftçilerin tek bir talebi var; o da yasanın geri çekilmesi." diye konuşmuştu.

Yeni tarım yasaları

Hindistan'da eylül ayında tarım sektörüne serbestlik getiren üç yasanın parlamentoda kabul edilmesinin ardından protestolara başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçmişti. Yol üzerindeki polis barikatlarını kaldıran çiftçilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla müdahale edilmişti. Eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıyan çiftçiler, yeni tarım yasalarının, kazançlarını azaltacağından, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağından endişe ediyor.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümeti, parlamentoda eylül ayında kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların, çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor. Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019 yıllarında 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.

Münir Karaloğlu, Yeni Delhi, Hindistan, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da tarım yasalarının kaldırılmasını isteyen çiftçilerin Yeni Delhi'deki protestoları bir ayını doldurdu - Son Dakika


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