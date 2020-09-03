Hindistan'da tartışmaların odağındaki Facebook, iktidar partili vekilin hesaplarını yasakladı - Son Dakika

Hindistan'da tartışmaların odağındaki Facebook, iktidar partili vekilin hesaplarını yasakladı

Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) ile bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığı için tartışmaların odağında olan Facebook, BJP'li bir milletvekilinin hesaplarını yasakladı.

Hindistan'da tartışmaların odağındaki Facebook, iktidar partili vekilin hesaplarını yasakladı, System.String[]

Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) ile bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığı için tartışmaların odağında olan Facebook, BJP'li bir milletvekilinin hesaplarını yasakladı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ve Time Dergisi'nin, Facebook'un Hindistan'da BJP ile bağlantılı kullanıcılar için nefret söylemlerine karşı getirilen kuralları uygulamaktan kaçındığına dair haberleri, ülkede tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

NDTV kanalındaki habere göre, Facebook'tan yapılan açıklamada, milletvekili T. Raja Singh'in şirketin nefret politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle hesabının yasaklandığı bildirildi.

BJP'li Singh, Facebook'un "tehlikeli kişi ve örgütler politikası" kapsamında listelenirken milletvekili, şirketin fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'dan da yasaklandı.

Bununla birikte Facebook, Singh adına açılan sayfa, grup ve çeşitli hesapları da kaldırdı.

Facebook'un adımı sorgulamanın ardından geldi

Öte yandan, Facebook'un bu adımı, dün, muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinden (INC) Şaşi Taror'un başkanlık ettiği parlamentonun Bilgi Teknolojisi Komitesinin Facebook India'nın Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Ajit Mohan'ı sorgulamasının ardından geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 3,5 saat süren sorgulamanın ardından Taror, Twitter'dan yaptığı açıklamada, komitenin oy birliğiyle aralarında Facebook temsilcilerinin de bulunduğu tartışmaya sonra devam etme kararı aldığını bildirdi.

Taror, sorgulamanın içeriğine dair başka bir detay vermedi.

Muhalefetten Zuckerberg'e 2 mektup

INC'den Facebook'un Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e 17 Ağustos'ta gönderilen ilk mektupta, Facebook'un Hindistan'daki üst düzey yetkililerinin ve operasyonlarının soruşturulması talep edilmişti.

INC'nin 29 Ağustos'ta Zuckerberg'e gönderdiği 2'nci mektupta, şirketin Hindistan'daki üst düzey yetkilileriyle ilgili ne tür adımların atılacağının kendileriyle paylaşılması istenmişti.

"Facebook yetkilisi BJP adına çalıştı" iddiası

Time dergisinin 27 Ağustos'taki haberinde, Avaaz isimli STK'nin eski bir çalışanı olan Alaphia Zoyab'ın, geçen sene temmuzda Facebook'un Hindistan'daki üst düzey yöneticilerinden Shivnath Thukral ile aralarında Assam eyaletinden BJP'li milletvekili Shiladitya Dev'in nefret söylemi içeren yorumunun da bulunduğu 180 içeriğin kaldırılmasına ilişkin görüntülü bir toplantı yaptığı belirtilmişti.

Haberde, Zoyab'ın, Thukral'ın daha önemli işleri olduğu gerekçesiyle toplantıyı terk ettiğini söylediği, Avaaz'ın söz konusu içerikleri Facebook'a şikayet etmesine rağmen BJP'li vekilin nefret söylemi içeren yorumunun 1 yıldan uzun bir süredir kaldırılmadığı bildirilmişti.

Öte yandan haberde, Thukral'ın geçmişte BJP adına faaliyetlerde bulunduğu ve BJP'nin 2014'teki genel seçim kampanyasına destek olmak için parti liderleriyle birlikte çalıştığı iddia edilmişti.

"WhatsApp Pay" faktörü

Uzmanlar, Hindistan'da dijital ödeme aracı olarak WhatsApp Pay'i kurmak için gerekli izinlerin alınmasını bekleyen Facebook'un "iktidar partisiyle iyi ilişkilere sahip olmayı" istediğini belirtiyor.

Çin'in ardından dünyanın en kalabalık 2'nci nüfusuna sahip Hindistan'da sosyal medya platformları ülke siyaseti için giderek daha önemli hale dönüştü.

Nisanda Hintli milyarder iş insanı Mukesh Ambani'nin sahibi olduğu mobil internet şirketi Jio Platforms'a 5,7 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyuran Facebook'un en büyük pazarı Hindistan'da, 340 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor.

Bununla birlikte yaklaşık 400 milyon Hint de Facebook'un mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp'ı kullanıyor.

"Müslümanlara karşı nefret söylemlerine eylemsizlik"

WSJ'nin 14 Ağustos'taki haberinde, Facebook'un Hindistan'daki Kamu Politikası Direktörü Ankhi Das'ın, BJP'li siyasetçilere karşı nefret söylemleri kurallarını uygulamaktan kaçındığı, çalışanlarına, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisinden siyasetçilerin söz konusu ihlallerinin cezalandırılmasının şirketin ülkedeki ticari beklentilerine zarar vereceğini söylediği belirtilmişti.

Das'ın, seçimlerle ilgili konularda BJP'ye olumlu yaklaşımda bulunduğu vurgulanan haberde, iktidar partisiyle ilgili yalan haberleri de kaldırttığı öne sürülmüştü.

Facebook India'nın Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Mohan, 22 Ağustos'ta konuyla ilgili açıklamasında, şirketin taraflı davrandığına ilişkin iddiaları ciddiye aldıklarını, nefret ve fanatikliğin her türlüsünü kınadıklarını belirterek "Topluluk Standartlarını ihlal ettiğinde Hindistan'da kamuya mal olmuş kişilerin paylaştığı içeriği çıkardık ve çıkarmaya devam edeceğiz." diye konuşmuştu.

"Nefret söylemlerinin yüzde 93'ü kaldırılmadı"

Güney Asyalı araştırma örgütü Equality Labs'ın 2019'daki bir analizinde, Facebook'ta Müslüman karşıtı içerik paylaşan grupların, Başbakan Narendra Modi'nin partisinin destekçileri veya Hindu milliyetçisi grupların çatı örgütü Ulusal Gönüllüler Organizasyonu (RSS) ile bağlantılı sosyal medya hesapları olduğu ortaya çıkmıştı.

Analizde, söz konusu nefret söylemlerinin Facebook'a bildirildiği ancak bunların yüzde 93'ünün şirket tarafından kaldırılmadığı aktarılmıştı.

Equality Labs'ın Genel Müdürü Thenmozhi Soundararajan, yaptığı açıklamada, Facebook'un nefret söylemlerini yayan kullanıcıların hesaplarını kaldırmak için bir çıkarı olmadığını, bu durumun şirketin ticari işlerini etkileyeceğini kaydetmişti.

Hindistan, Facebook, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 15:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da tartışmaların odağındaki Facebook, iktidar partili vekilin hesaplarını yasakladı - Son Dakika

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