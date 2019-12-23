Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı ana muhalefet partisinden sessiz protesto eylemi

Hindistan'da büyük tepki toplayan tartışmalı vatandaşlık yasasını protesto etmek üzere ana muhalefet Kongre Partisi başkent Yeni Delhi'de sessiz eylem düzenledi. Eylem kapsamında 2 bine yakın kişi Hindistan'ın bağımsızlık hareketinin simgesi Mahatma Ghandi'nin anıtı önünde toplandı.



Parti lideri Sonia Ghandi, eski başbakan Manmohan Singh ve diğer üst düzey partililerin katıldığı eylemde Hindistan Anayasası'nın ve anayasada insan haklarını yücelten bölümlerinin korunması gerektiği vurgulandı. Partinin eski lideri Raul Ghandi de gençlere protestolara katılma çağrısında bulundu.